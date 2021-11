Etterbeek adhère à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie

À l’occasion de la COP 26, le conseil communal du 25 octobre dernier a voté à l’unanimité la motion initiée par la Liste du Bourgmestre pour qu’Etterbeek adhère à la Convention des Mairs pour le climat et l’énergie.

Il s’agit là de la première étape du processus d’adhésion à cette Convention. Le but de la démarche, c’est la mise en oeuvre de l’objectif européen de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, via un inventaire des émissions et un plan d’actions concrètes en faveur du climat.

Etterbeek se veut ambitieuse en la matière : un plan d’actions climat communal et un projet de budget carbone sont actuellement en train d’être travaillés à la veille de notre plan triennal. Il s’agit donc d’un engagement supplémentaire de la Commune, après une motion déclarant l’état d’urgence climatique et écologique au conseil communal en 2019.

Pour rappel, la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités locales et régionales majoritairement européennes. Leur point commun : lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre des politiques énergétiques durables.