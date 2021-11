La Stib renforce les fréquences des lignes de métro 2 et 6

L’arrivée de rames de métro supplémentaires sur les lignes 2-6 permettra dès le 8 novembre prochain d’offrir près de 2.000 places supplémentaires par heure et par sens en heures de pointe aux voyageurs.

Le confort fait partie des critères prioritaires des voyageurs. Cela passe par voyager dans des véhicules propres et agréables, mais aussi dans des véhicules moins chargés. L’arrivée de rames de métro supplémentaires sur les lignes 2-6 permet justement d’augmenter la capacité de ces lignes et, dès lors, le confort des voyageurs qui les empruntent chaque jour.

Fréquences, places, confort

La Stib met progressivement en service ses nouvelles rames de métro M7. Dans un premier temps, ces rames circuleront sur les lignes 1-5. Cela permet de libérer des rames de métro des lignes 1-5, qui viennent renforcer les lignes 2-6.

Stib

Dès le 8 novembre, grâce à ces rames supplémentaires, les fréquences sont améliorées et la capacité du réseau augmente de 10 % sur ces deux lignes, ce qui signifie que le nombre de places offertes aux voyageurs est plus important.

En offrant près de 2.000 places supplémentaires par heure et par sens en heures de pointe, la Stib améliore le confort des voyageurs, qui peuvent, grâce à cette augmentation de capacité, voyager dans des rames moins chargées. Elle répond ainsi aux souhaits exprimés par les voyageurs dans le baromètre de satisfaction et contribue à améliorer la mobilité à Bruxelles.

L’offre augmentera encore en 2022

Il s’agit ici d’une première étape.

L’arrivée de rames supplémentaires ces prochaines semaines permettra d’augmenter encore les fréquences de passage sur les lignes 2-6 dans les prochaines semaines. On passera alors, début 2022, à métro toutes les 2 minutes 30 en heures de pointe, soit la même fréquence que celle des lignes 1-5 aujourd’hui sur leur tronc commun.

Une fois ces deux étapes réalisées, les voyageurs bénéficieront au total de près de 3.000 places en plus par heure et par sens en heures de pointe par rapport à la mi-2021, pour un confort de voyage encore amélioré.

Les lignes 1-5 dans le futur

La mise en service des nouvelles rames M7 sur le réseau aura aussi, par la suite, un impact positif sur les lignes 1-5.

Lorsque la nouvelle signalisation de sécurité sera mise en service sur ces deux lignes, ces nouvelles rames supplémentaires permettront également de renforcer les fréquences de passage sur ces lignes. L’intervalle, en heures de pointe, passera alors d’un métro toutes les 2 min 30 sur le tronc commun à un métro toutes les 2 minutes.

Sur le tronc commun entre la Gare de l’Ouest et Mérode ce sont ainsi 5.000 places en plus par heure et par sens qui seront alors offertes aux voyageurs en heures de pointe.

Au total, les 22 nouvelles rames de métro en cours de livraison permettront, d’ici fin 2022, d’augmenter la capacité du réseau de métro bruxellois dans son ensemble de 8.000 places par heure et par sens en heures de pointe.