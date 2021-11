Faiseurs de rêves: un jardin aménagé à côté d’un habitat inclusif solidaire

Choisissez votre projet favori en BW et Bruxelles. Un nouvel habitat inclusif solidaire a ouvert ses portes à Chaumont-Gistoux.

Ce lieu de vie en autonomie destiné à 6 personnes fragilisées par un handicap intellectuel léger à modéré ou par des troubles de l’autisme est en inclusion dans le village et espère désormais un beau jardin…

Un nouvel habitat inclusif solidaire a ouvert en septembre à Chaumont-Gistoux. Il s’agit d’un lieu de vie en autonomie destiné à 6 personnes fragilisées par un handicap intellectuel léger à modéré ou par des troubles de l'autisme, le tout en inclusion dans le village. Ces nouveaux habitants se sont en effet installés dans leurs nouveaux studios, tout neufs, soutenus par le village, leurs voisins, les services locaux et un service d’accompagnement spécialisé.

Aujourd’hui, le rêve de ceux qui les entourent serait d'aménager le jardin commun en un lieu de convivialité pour les habitants de l'habitat et d'invitation à l'inclusion pour les voisins ou les promeneurs. « L’habitat se trouve à deux pas du centre du village et le long d’un sentier de randonnée. Le jardin est ouvert sur cet environnement. C’est donc un lieu d’inclusion idéal. Quel rêve de disposer d’un jardin qui serait un lieu accueillant, ouvert sur le quartier et inclusif, un lieu de rencontre dans la nature qui serait un espace où le handicap n’aurait aucune importance mais où la nature, le partage, l’entraide et la rencontre seraient au centre du projet », expliquent-ils.

Collaboration avec les habitants

Cet espace de nature ouvert sur le quartier serait une autre façon pour les habitants de rentrer en contact avec les passants, les promeneurs, les voisins, le quartier, voire les écoles de la commune. « Le budget ainsi alloué nous permettrait l’aménagement du jardin, du verger et du mobilier de convivialité et de qualité. Ce serait un rêve de planter les arbres avec les habitants et le quartier, de les voir croitre et porter du fruit et ensuite de partager ces fruits avec le quartier, d’en faire des compotes, jus et confitures. L’approche de la nature, l’appropriation de la terre est un moyen de faire lien, de faire sens, de dépasser le handicap et les a priori. Le mobilier urbain que nous pourrions installer permettrait de se retrouver là, ensemble, et de partager des moments agréables. Cet aménagement se fera en réflexion collaborative avec les habitants, tous en situation de handicap, et parties prenantes du projet. Ce rêve serait un beau cadeau d'installation pour les habitants et le premier projet de cohésion qui les lierait. Nous en rêvons déjà .... », concluent-ils.