190 nouvelles corbeilles à Saint-Josse

Dans le cadre du plan quinquennal de propreté, Saint-Josse Net 7/7, la commune de Saint-Josse, à l’initiative du bourgmestre Émir Kir et de l’échevin de la Propreté, Mohammed Jabour, concrétise l’acquisition de 190 nouvelles corbeilles.

Ces dernières sont prioritairement destinées au Quartier Nord afin d’accompagner le développement des nouveaux projets urbains et au remplacement des corbeilles abîmées.

Leur installation se déroulera sur plusieurs phases dont l’une débute en ce mois de novembre.

À terme, l’ensemble des 400 corbeilles présentes sur le territoire seront remplacées dans un souci d’harmonisation du cadre urbain.

Le bourgmestre Émir Kir et l’échevin de la Propreté Mohammed Jabour se réjouissent : « Nous continuons à investir pour la propreté de notre Commune. 190 corbeilles dont 20 avec couvercle de tri résiduel et PMC, cela représente un investissement de plus de 160 000 euros. Nous réalisons également des économies substantielles puisque c’est le service communal du mobilier urbain qui s’occupe de l’installation sur le territoire et de l’apposition du blason de la Commune. »