Un nouveau film avec l’Ixellois Abdel Qissi, partenaire de Jean-Claude Van Damme

L’Ixellois Abdel Qissi, qui a joué dans des films de Jean-Claude Van Damme, a écrit le scénario et tient la vedette dans Lopak l’envoûteur, tourné avec Patrick Ridremont à Hombourg et produit par la Welkenraedtoise Sabrina Pfaff et Alain Depardieu.

***** ********************* ******* ** ***** ****** **** ********** ****** ** **** ***** ******* *** ************ ***** ** *************** ******* ****** *** ** ********* ***** ********** ** ****** ** ******** ** *** ** ***** ** ** ************** ****** ****** ** ******** *** ********* ** **** ** ******** ******** ********** *** **** ****** ****** * ***** ********** *** **** ****** ********* ********* ****** *** * ***** ***** ** ***** *********** ** ******* ******** ****** ********* **** ******* **** *** ****** ** ** ********* ********** ** ******* **** ** *** ** * ******** ********* ** *********** ** ****** * ***** ** ************* * ***** ******* ** ********** ********* ******* **** ******* **** ***** *** ***** ** ******** ** ** ******* ** ** ******** ************* ** ** ********* *** ******* *** ******* ***** ********* ** ********* ******* *** ******* ** *********** ** *********** ****** ** ******** ****** ******* ***** ******* ********** **** ******* ********* ********** * * *** ******** ********** ** ** *********** ******* ** **** ** ************** ******** ***** ****** ** ********* *********** **** ** ********** ******* ********** ***** **** ** *********** *** ****** ***** ***** * ***** **** ***** *** ***** ** ** ****** ******* ***** **** **** ******** ** ***** ***** ******* ** ***** ** ***** ** **** ***** ********** ******* **** ** ***** ******** ** *********** ****** ** ******** ***** ***** ****** ** **** ****** ** *********** ** *** ****** ******** **** ***** **** ***** ******** ******* ******************* *** ****** ********** ** *** ************ ** * ****** ******** ** ****************** ***** ***** *** ******* ****** ****** *** *** ***** ********** ******** ** ******* ** ****** ** ********* ******* ************ ****** ****** ******** **** ** *** ****** **** ** **** ******* *** ************** ***** *** ****** ** ******* ****** ** ** ****** ** ** ********** ** ************ **** ** ******** ** ****** ** ******* **** **** ******** ***** *** **** ******** ******* ************** ********** *** ******** ** ****************** *************** ** ******** ************* **** *** ************ ** ******************* ******* ***** ****** ** **** ******* ********** *** *** ******* ** ***** *****