Felice Mazzù: «Il ne faut pas oublier qui nous sommes et d’où nous venons»

Felice Mazzù, le coach carolo de l’Union Saint-Gilloise, était très heureux après la victoire des siens ce dimanche soir à Gand (0-2).

Décidément, l’Union Saint-Gilloise est inarrêtable cette saison. Leader avec 28 unités en 13 rencontres, le club bruxellois vient, ce dimanche, de s’imposer sur la pelouse de Gand (0-2). Avec beaucoup d’efficacité et un fameux brin de chance, aussi. La preuve : les Buffalos ont touché à quatre reprises le cadre de Moris.

Au sortir de cette nouvelle victoire, Felice Mazzù ne pouvait cacher sa satisfaction en conférence de presse. « Nous sommes tous très fiers de ce que nous avons réalisé à Gand. Même s’ils ont perdu face à nous, je continue de dire que les Gantois se battront pour le titre en fin de saison. On ne méritait peut-être pas de mener 0-2 à la mi-temps par rapport à ce que Gand a montré et nous avons eu de la chance par moments. Mais la chance fait partie du football et il faut parfois la forcer. Les Buffalos ont été impressionnants en première période mais nous avons eu ce petit coup de pouce du destin de mener 0-2 à la pause. Il ne faut pas oublier qui nous sommes, d’où nous venons et qui nous avons affronté. »

L’entraîneur saint-gillois poursuivait son raisonnement. « Sur la deuxième mi-temps, je ne vais pas dire qu’on mérite la victoire mais on mérite d’avoir fait ce qu’on a fait. Ce n’était pas simple face à une grosse équipe. Je dois juste dire bravo à mon groupe et à sa mentalité exemplaire pour ce qu’il a accompli ».