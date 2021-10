D1A: l’Union s’impose à La Gantoise et reprend les commandes du championnat

Grâce à des buts de Dante Vanzeir (1e) et Teddy Teuma (45e s.p), les Bruxellois ont signé leur neuvième victoire de la saison sur la pelouse de La Gantoise ce dimanche.

Promue dans l’élite du football belge, l’Union Saint-Gilloise n’en finit pas d’impressionner. Dimanche lors du dernier match de la 13e journée de D1A, la RUSG s’est imposée 0-2 sur le terrain de La Gantoise afin de conserver la tête du championnat.

Éliminée en seizièmes de finale de la Coupe de Belgique par Malines avec une équipe quelque peu remaniée, l’équipe entraînée par Felice Mazzu a fait mouche sur sa première occasion. Bien trouvé dans la profondeur par Nieuwkoop, Deniz Undav a pu joindre son compère en attaque Dante Vanzeir dont la reprise a devancé la sortie de Sinan Bolat (0-1, 7e).

Les Gantois ont continué à développer leur jeu mais ont joué de malchance. Tarik Tissoudali a heurté le poteau (16e) et Michael Ngadeu la transversale d’une tête puissante (28e). La Ghelamco Arena a cru à l’égalisation après le pénalty concédé par Siebe Van Der Heyden pour une faute de main mais le capitaine des Buffalos Vadis Odjidja a vu sa tentative, puissante et axiale, frapper la barre (37e).

La Gantoise a laissé passer sa chance quand Joseph Okumu a touché le ballon de la main dans la surface. Contrairement à son homologue gantois, le capitaine saint-gillois Teddy Teuma a fait mouche (0-2, 45e).

Le second acte n’a rien changé à l’issue de la rencontre. La Gantoise a monopolisé le ballon, en vain, alors que la RUSG se montrait souvent dangereuse en procédant par de rapides contres.

Après 13 journées, l’Union emmène le classement et compte 28 points au compteur, respectivement deux et quatre de plus que le Club de Bruges et l’Antwerp. Samedi prochain, Felice Mazzu retrouvera le Sporting de Charleroi, qu’il a entraîné entre 2013 et 2019.