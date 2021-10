Vincent Kompany est très remonté contre Murillo: «C’est inexcusable»

Le défenseur panaméen a été exclu à la 70e minute de jeu après avoir asséné un coup de coude à Sébastien Dewaest.

Auteur d’un coup de coude sur Sébastien Dewaest, Amir Murillo, le défenseur d’Anderlecht, a été exclu lors de la rencontre face à OHL ce dimanche. Un geste lourd de conséquences qui n’a pas du tout plu à son entraîneur Vincent Kompany. « Pour Ashimeru, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là et la carte rouge tombe, indique Kompany bien plus sévère avec le Panaméen auteur d’un coup de coude sur Dewaest. C’est inexcusable. On va en discuter en interne. Il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’on ne peut pas faire. »

De son côté, Hendrik Van Crombrugge,le portier anderlechtois, regrettait que Murillo ait perdu son sang-froid, mais a précisé que « ce n’est pas ma philosophie mais que si c’est celle de Mr Dewaest, qui avoue de l’avoir provoqué, c’est bien dommage pour lui. »