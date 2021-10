Vincent Kompany: «On devra faire mieux dans les semaines à venir»

Vidéo

Le coach anderlechtois a pointé des manquements défensifs après le partage contre Louvain (2-2)

Il y a eu tellement d’émotions, de retournements de situation et de phases prêtant à discussion que Vincent Kompany a eu besoin de temps avant de se présenter face à la presse après le partage arraché contre Louvain ce dimanche (2-2). « Difficile de mettre une émotion devant une autre, admet le T1 du RSCA. On a eu un match en possession très complet. On récupérait le ballon assez vite. On était structuré dans la construction et on amenait le ballon près du grand rectangle. Il n’y avait pas toujours des frappes au but mais c’est normal. Par contre, durant les 45 premières minutes, on n’a pas respecté les consignes et bien défendu. On doit être plus compact collectivement. On défend à onze et pas seulement avec les défenseurs. Cela doit redevenir notre force comme la saison précédente. On avait réussi à bien défendre collectivement la saison dernière. On doit retrouver cela. Heureusement, c’est plus facile de trouver des solutions défensives qu’offensives. On devra faire mieux dans les semaines à venir. »

Des matches où Vincent Kompany n’aura pas le loisir de mettre Amir Murillo et Majeed Ashimeru sur le terrain, les deux éléments ayant été exclus face à Louvain. Deux expulsions et deux situations complètement différentes pour l’ancien Diable rouge. « Pour Ashimeru, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là et la carte rouge tombe, indique Kompany bien plus sévère avec le Panaméen auteur d’un coup de coude sur Dewaest. C’est inexcusable. On va en discuter en interne. Il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’on ne peut pas faire. »