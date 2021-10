Van Crombrugge après Anderlecht-OHL (2-2): «On s’est tiré une balle dans le pied»

Vidéo

Le capitaine des Mauves a sauvé un point pour son équipe en stoppant un penalty dans les dernières secondes du match.

Du côté du Sporting d’Anderlecht, la déception était de mise après le partage 2-2 face à OHL ce dimanche soir comme en témoigne Hendrik Van Crombrugge, héros de fin de match avec son arrêt décisif sur le penalty de Kaba. « On a mal entamé la rencontre mais uniquement au niveau de nos pertes de balle parce que même durant ce laps de temps, on avait la possession », expliquait le portier bruxellois. « De nouveau, on se tire une balle dans le pied en faisant preuve de gros problèmes de marquage sur les deux buts et en prenant cette carte rouge stupide. Ashimeru lui s’est en quelque sorte ‘sacrifié’ en déviant le ballon du bras pour préserver nos chances comme Suarez l’avait fait à la dernière Coupe du monde contre le Ghana. On peut le remercier de cet arrêt digne d’un excellent gardien de but. Après, je n’ai fait que mon boulot en stoppant le penalty. Comme l’équipe, qui a une nouvelle fois fait preuve, comme à Ostende, qu’elle avait une grosse force de caractère. »