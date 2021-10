Surprises de cette première partie de saison de Pro League, les Bruxellois évolueront dans un stade Marien comble.

N’essayez plus d’obtenir des tickets pour le match indécis entre l’Union et Charleroi samedi prochain : il est déjà sold out ! Le club a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter.

Véritable sensation de cette première partie de saison en D1A, l’Union pointe à la deuxième place avec 25 unités avant son match à Gand prévu à 21h.