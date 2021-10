Anderlecht veut confirmer son regain de confiance face à OHL (direct à 18h30)

Le RSCA accueille Louvain ce dimanche dans le cadre de la treizième journée de D1A. L’occasion pour les Mauves de poursuivre leur moisson de confiance et, surtout, de réintégrer le top 4.

Requinqués après leur succès contre le Beerschot (4-2) et leur large victoire à La Louvière en Coupe de Belgique ce mercredi (1-7), Anderlecht poursuit son programme de remise en confiance ce dimanche. Sur papier, l’adversaire du jour, OHL, est on ne peut plus abordable : les Louvanistes traînent à la quinzième place du classement de Pro League. Mais à y regarder de plus près, OHL n’a plus perdu depuis six matches et sa défaite à Malines la mi-septembre (2-0). Les Universitaires avancent, certes, au petit trot et à coups de partages, mais c’est aussi le cas d’Anderlecht ces dernières semaines. Et les Brabançons flamands ont remporté leur dernier match de championnat face à Saint-Trond, ce que les Mauves n’étaient pas parvenus à faire une semaine plus tôt. Enfin, le T1 visiteur, Marc Brys, n’a perdu aucune des deux rencontres disputées face à Vincent Kompany (1V et 1N).

Autant de raisons de se méfier de cette équipe de Louvain, qui arrive à Bruxelles au complet après avoir été fortement remaniée en Coupe contre le Lierse cette semaine.

Olsson et Verschaeren incertains

De son côté, Vincent Kompany est privé d'Hannes Delcroix et Lucas Lissens, en revalidation, tandis que Kristoffer Olsson et Yari Verschaeren sont incertains. Devant, les jeux sont ouverts quant à savoir le duo titulaire du jour parmi Benito Raman, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé.

Le match est à suivre sur notre site dès 18 h.