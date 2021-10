À Bruxelles, les modifications à l’accord-cadre sur le CST ont été approuvées

La Commission communautaire commune (Cocom) et la Commission communautaire française (Cocof) ont approuvé, ce vendredi, les modifications à l’accord de coopération fédéral – entités fédérées qui ouvrent la voie à une extension du covid safe ticket.

Comme leurs homologues, la Cocom et la Cocof, compétentes sur le sujet en Région bruxelloise, s’étaient déjà prononcées sur cet accord mais il a dû être modifié après le comité de concertation de mardi. Face à la hausse des contaminations au covid, le codeco a en effet pris acte de la volonté du gouvernement fédéral d’activer la loi pandémie.

Or, cette activation est censée rendre inopérants les textes régionaux régissant le CST. Chaque parlement a dès lors été invité à valider un accord de coopération modifié pour permettre une entrée en vigueur des règles renforcées en Wallonie et en Flandre, et le maintien du système à Bruxelles.