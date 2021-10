Les filles de l’Union Saint-Gilloise s’imposent 0-37 face à Anderlecht Milan!

À l’Union Saint-Gilloise, il n’y a pas que l’équipe fanion qui livre une très belle saison. En effet, l’équipe féminine du club bruxellois est littéralement en train d’humilier la concurrence dans son championnat…

Depuis le début de cet exercice, on parle énormément des belles prestations de l’Union Saint-Gilloise. À raison puisque, à peine promus, les hommes de Felice Mazzu caracolent en tête de la Jupiler Pro League après douze rencontres disputées. Toutefois, ce n’est pas la seule équipe de l’Union qui impressionne cette saison.

Lancées cette année et actives en troisième provinciale, les RUSG Girls sont littéralement en train d’humilier chaque adversaire qui a le malheur de croiser leur route. Et ce n’est pas la dernière rencontre qui nous fera dire le contraire : les Unionistes se sont imposées 0-37 à Anderlecht Milan, avec notamment dix pions inscrits par Deswaelf et même une réalisation de Dan, qui évolue dans les cages !

Avec cette nouvelle victoire éclatante (la septième en autant de rencontres), les Bruxelloises sont en tête de leur championnat, avec deux unités d’avance sur Stockel. Mais, surtout, elles ont déjà dépassé le cap symbolique des cent buts inscrits (101, pour 5 encaissés), ce qui leur donne une moyenne de 14 buts par match…