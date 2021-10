La Stib facilite l’accès aux cimetières pour la Toussaint

La Stib adaptera son offre de transport le 1 er novembre, afin de permettre aux visiteurs de rejoindre facilement les différents cimetières de la Région et de la périphérie à l’occasion de la Toussaint.

Afin de faciliter l’accès à différents cimetières, les lignes de bus 37, 43, 59, 63 et 75 verront leurs itinéraires légèrement modifiés. Ces trajets adaptés permettront d’offrir une desserte aisée vers les cimetières d’Uccle, de Bruxelles et d’Anderlecht. Une navette 73 sera également mise en service entre la station de métro Crainhem et Long-Chêne, afin d’offrir une desserte directe vers le cimetière de Woluwe-Saint-Lambert. Ces adaptations seront d’application durant les heures d’ouverture des cimetières.

Anderlecht et Uccle

Les lignes 37 et 43 seront déviées entre 9h30 et 16h30 afin d’offrir une desserte vers le cimetière d’Uccle. Les lignes 59 et 63 seront déviées entre 7h et 16h30, afin d’offrir une desserte vers le cimetière de Bruxelles. La ligne 75 est prolongée entre 8h et 16h30 afin d’offrir une desserte vers le cimetière d’Anderlecht.

Woluwe-Saint-Lambert

Une navette 73 sera mise en circulation entre la station de métro Crainhem et l’arrêt Long-Chêne, afin d’offrir une desserte directe vers le cimetière de Woluwe-Saint-Lambert. Cette navette offrira un passage toutes les 30 minutes, entre 9h30 (1er départ depuis Crainhem) et 16h10 (dernier départ depuis Long-Chêne).