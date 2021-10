Lancement du Renolab, laboratoire de rénovation urbaine

Ce jeudi, le Gouvernement bruxellois a approuvé le règlement du Renolab. Cet appel à projets RENOLAB vise à stimuler, soutenir et accompagner des opérations exemplaires en termes de rénovation durable et circulaire du patrimoine bâti bruxellois.

Le Renolab constitue le laboratoire de la rénovation visant à développer depuis le terrain des solutions innovantes permettant d’accélérer ou de lever des freins à la rénovation. Le RenolabB doit ainsi contribuer à identifier et tester des bonnes pratiques pour la rénovation durable et circulaire du bâti bruxellois, pour ensuite les déployer à grande échelle. Les solutions testées doivent aussi démontrer la faisabilité de Renolution et inspirer l’évolution des réglementations et des normes.

« Ce projet de Renolab s’inscrit résolument dans la stimulation de tous les secteurs liés aux activités de rénovation des bâtiments et à l’amélioration de l’offre de rénovation. Nous soutenons financièrement les acteurs qui contribuent à nos objectifs en proposant des projets ou pratiques de rénovation durable exemplaires et leur offrons un accompagnement technique », déclare Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement et de la Transition climatique

Concrètement, deux appels à projets ont été ouverts et seront réitérés régulièrement jusqu’à la fin de la législature : le Renolab.ID vise à soutenir des projets et expériences pilotes qui contribuent à lever les freins à la rénovation durable du bâti bruxellois en proposant par exemple des rénovations groupées / par quartier, des financements innovants, des outils d’accompagnement, etc. Le deuxième appel à projets Renolab.B soutient la conception et la réalisation de projets innovants de rénovation circulaire de bâtiments résidentiels ou tertiaires. Ces appels à projet concernent toutes les étapes de la rénovation et divers types d’acteurs (accompagnement, financement, conception, construction, maîtrise d’ouvrage…).

Pour ce qui concerne le Renolab.B, les lauréats bénéficieront d’un soutien financier par projet mais également d’un accompagnement individualisé de la part de Bruxelles Environnement. Le subventionnement s’élève entre 10.000€ et 15.000€ pour soutenir les dossiers de conception, et de 125 à 150€/m² pour l’exécution de projets concrets. Les projets pourront illustrer leur innovation sur la conception circulaire et l’utilisation de matériaux durables, mais aussi sur d’autres thématiques telles que la mobilité, l’eau, la biodiversité, etc.

Des ateliers de partage collectif seront organisés afin de récolter les retours d’expérience et les partager avec l’ensemble des acteurs de l’Alliance Renolution. Par ailleurs les dépôts de dossier sont possibles toute l’année, et une aide sera mise à disposition pour composer le dossier de candidature.

« Le Renolab vise à soutenir et valoriser les opérations de rénovation de qualité en s’inscrivant dans une volonté de démonstration de la faisabilité de la rénovation durable et circulaire du bâti bruxellois et à inciter à reproduire ces exemples. La Renolution continue donc son chemin et s’accélère. La force de Renolution c’est son collectif. Tous ensemble pour une rénovation du bâti et pour le climat ! », termine Alain Maron.