Climat: des activistes déversent du faux pétrole devant les bureaux de l’assureur AIG

Une dizaine d’activistes du groupe Insurance Rebellion ont déversé, vendredi matin à 09h00, 1.000 litres de faux pétrole devant l’entrée du siège en Belgique de l’assurance AIG, situé boulevard de la Plaine à Ixelles.

Les militants dénoncent le manque de mesures visant à restreindre l’assurance ou les investissements dans les combustibles fossiles.

Sous les fumigènes, les activistes ont déroulé une grande banderole portant le message « Ici, AIG assure le désastre climatique ». Un ruban de « scène de crime climatique » barrait l’entrée.

Le groupe militant fait notamment remarquer qu’AIG a fourni des assurances pour l’oléoduc Trans Mountain au Canada, dont le projet d’extension nécessite l’extraction de sables bitumineux polluants et menace les écosystèmes locaux.

Une action semblable, coordonnée, était menée vendredi matin devant le siège des assurances Lloyd’s à Londres pour protester contre l’assurance de la mine de charbon Adani Carmichael en Australie.

« Nous avons agi aujourd’hui auprès d’AIG et de Lloyd’s of London, parce que l’ensemble du secteur des assurances continue de soutenir des projets qui conduiront à un avenir fait de conditions météorologiques extrêmes, de famines, migrations et extinction massives », a pointé une porte-parole du groupe Insurrance Rébellion.

Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre de la journée d’action mondiale « Defund Climate Chaos », menée par des jeunes activistes.

Le groupe Insurance Rebellion a été créé en avril dernier dans le but de lutter contre la dégradation du climat et de l’environnement en mettant fin à l’assurance de projets et d’entreprises de combustibles fossiles.