Une peine de 23 ans de prison requise à l’encontre d’Abdelkader Bouajaja pour meurtre

L’avocate générale a requis, jeudi, devant la cour d’assises de Bruxelles, une peine 23 ans de prison à l’encontre d’Abdelkader Bouajaja. Ce dernier a été reconnu coupable par le jury du meurtre de sa petite amie, Leïla Zahiri, commis à Molenbeek.

L’avocate générale a estimé qu’aucune circonstance atténuante ne pouvait être reconnue au coupable. Elle a dès lors requis une peine de 23 ans de prison au minimum. La défense, Me Abdelhadi Amrani et Me Carine Liekendael, a quant à elle avancé des éléments de la personnalité d’Abdelkader Bouajaja qui peuvent justifier des circonstances atténuantes, selon elle. Les avocats ont notamment évoqué le rôle de père de leur client. Il avait dû élever seul son fils après le décès de la mère de celui-ci, et il s’était consacré avec sérieux à son éducation. Les deux pénalistes ont dès lors demandé à la cour de prononcer une peine de prison qui soit comprise entre 14 et 18 ans.

Mercredi soir, le jury a déclaré Abdelkader Bouajaja coupable de meurtre, établissant que tous les éléments de l’enquête permettaient de déterminer qu’il s’est bien rendu chez la victime le soir du 3 septembre 2019, qu’il s’est disputé avec elle, l’a étranglée, l’a poignardée, a déplacé son corps dans la douche puis a tenté d’effacer certaines traces à l’eau de javel. Le jury a estimé que, compte tenu des blessures, l’intention homicide était évidente, et il a rejeté l’excuse de provocation plaidée par la défense ainsi que la circonstance que l’auteur aurait été soumis à une contrainte irrésistible l’empêchant de contrôler ses actes.

Le 4 septembre 2019 vers 10h00, le corps sans vie de Leïla Zahiri, une mère de trois enfants âgée de 51 ans, avait été découvert dans son appartement situé rue du Korenbeek à Molenbeek-Saint-Jean. Elle avait été retrouvée inanimée dans sa douche, le corps trempé de l’eau qui coulait, et où régnait une forte odeur d’eau de javel. Elle présentait des traces de strangulation par lien autour du cou. Elle avait également reçu une trentaine de coups de couteau dans le thorax, et un important hématome était visible au niveau de sa mâchoire.

L’enquête s’était très rapidement dirigée vers Abdelkader Bouajaja, un commis de cuisine âgé de 49 ans, qui entretenait une relation amoureuse avec la victime. Il a déclaré qu’il était arrivé chez Leïla Zahiri le 3 septembre 2019 vers 17h00 et qu’une dispute avait très vite éclaté entre eux. Il a affirmé que la victime avait tenté de le frapper avec une clé, puis avec un couteau, mais qu’il avait réussi à la désarmer puis qu’il lui avait asséné deux coups de couteau. Il a précisé qu’il ne se rappelait pas exactement du déroulé des faits, car il était sous l’influence de cocaïne et d’alcool.

Le jury et la cour sont entrés en délibération et rendront leur verdict jeudi après-midi.