Kompany n’a pas misé sur la carte de la jeunesse: «On a respecté la Coupe»

Vidéo

Anderlecht a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en s’imposant sur la pelouse de La Louvière (1-7).

Le Sporting a pris les commandes avec des buts de Zirkzee (0-1, 20e) et Hoedt (0-2, 32e), mais la RAAL a répondu sur un penalty de Franco (1-2, 35e). Le RSCA n’a pas pour autant été déstabilisé et a enfoncé le clou avant la mi-temps via Refaelov (1-3, 39e) et sur un nouveau but de Zirkzee (1-4, 45e).

La deuxième mi-temps s’est avérée un peu moins prolifique, mais Benito Raman a profité de sa montée au jeu pour y aller de son propre but (1-5, 76e), avant les doublés de Refaelov (1-6, 80e) et de Hoedt (1-7, 90e).

« On a respecté l’adversaire, le match et la Coupe en règle générale », analysait le coach Vincent Kompany en conférence de presse. « En retour, on a largement été récompensé. Avec une telle mentalité, il était difficile pour l’adversaire de venir nous empêcher de développer un fond de jeu qui est allé bien au-delà de la simple gestion et de l’efficacité. Une bonne chose de faite dans un stade plein où on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. »

Kompany n’a donc pas misé sur la carte de la jeunesse mercredi soir. « Je pense qu’on n’a aucune leçon à recevoir », a-t-il ajouté en souriant. « Je suis les jeunes de très près. Dès qu’il y aura une possibilité et qu’on sentira que c’est le moment, nous offrirons du temps de jeu à certains jeunes ».