Coupe de Belgique: Anderlecht passe 8es aux dépens de La Louvière (1-7)

Les Mauves de Vincent Kompany ne comptent pas prendre ce duel de seizième de finale à la légère.

Le Sporting d’Anderlecht s’est facilement et largement imposé à La Louvière ce mercredi dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Mauves ont décroché la qualification sur le score de 1-7 face au pensionnaire de D2 amateurs.

Les Louviérois, actuellement en tête de leur série de D2 amateurs, n’ont pu faire mieux que sauver l’honneur face à des Anderlechtois pragmatiques en première mi-temps. Le Sporting a pris les commandes avec des buts de Zirkzee (0-1, 20e) et Hoedt (0-2, 32e), mais la RAAL a répondu sur un pénalty de Franco (1-2, 35e). Le RSCA n’en a pas pour autant été déstabilisé et a enfoncé le clou avant la mi-temps via Refaelov (1-3, 39e) et sur un nouveau but de Zirkzee (1-4, 45e). La deuxième mi-temps s’est avérée un peu moins prolifique, mais Benito Raman a profité de sa montée au jeu pour y aller de son propre but (1-5, 76e), avant les doublés de Refaelov (1-6, 80e) et de Hoedt (1-7, 90e).

Les faits du match