Manifestation pour la régularisation des sans-papiers à Bruxelles

Environ 120 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté mercredi après-midi dans le centre de Bruxelles pour réclamer une régularisation large des personnes sans-papiers.

La dislocation a eu cours entre 15h30 et 16h00. Il n’y a pas eu d’incident.

La manifestation est partie de l’ancienne banque KBC située avenue du Port à Molenbeek-Saint-Jean, occupée depuis fin août par le collectif de personnes sans-papiers « Zone neutre ». Les occupants du lieu se sont rendus devant l’Office des étrangers située sur le boulevard Pachéco, où ils ont fait un sit-in. Des discours ont été prononcés.

« On continue à dénoncer la politique migratoire », explique un porte-parole du groupe, Said Elouizi. « On veut obtenir une régularisation des personnes sans-papiers en Belgique. On veut montrer qu’on est toujours là et on reviendra ».

C’est la 4e manifestation du groupe devant l’Office des étrangers depuis l’ouverture de l’occupation. Le nom du collectif fait référence à la zone neutre établie à proximité de l’église du Béguinage par le secrétaire d’État en charge de l’Asile et de la Migration Sammy Mahdi pour établir un dialogue avec les quelque 430 personnes sans-papiers qui ont fait grève de la faim du 23 mai au 21 juillet.

Le groupe a avancé être constitué de quelque 250 personnes, parmi lesquelles des enfants. Une centaine d’adultes dorment sur place. Les occupants sont des migrants économiques qui sont de longue date sur le territoire belge. Selon le porte-parole du groupe, deux d’entre eux sont depuis plus de 20 ans en Belgique. Ils viennent entre autres du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte, de Guinée, du Sénégal, du Bangladesh et de Mauritanie.