Coupe de Belgique: où et comment suivre le match entre La Louvière et Anderlecht?

C’est l’affiche de la soirée. La Louvière, club de Division 2 amateurs, accueille Anderlecht dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Sur le papier, Anderlecht part favori sur la pelouse de La Louvière. Mais la magie de la Coupe peut toujours opérer, ce qui donne encore davantage de charme à cette compétition à part.

Bref, cette rencontre, il ne faut la louper sous aucun prétexte. Où et comment la suivre si vous ne vous rendez pas au stade ? On vous dit tout.

– En télévision. Nos confrères de RTL Sport ont acquis les droits de diffusion de la Coupe de Belgique. Ils ont le choix de retransmettre plusieurs affiches. Ainsi, après le duel entre Mouscron et le Standard mardi, place à cette joute ce mercredi soir à partir de 20h45. À suivre sur Club RTL ou sur le site de RTL Sport.

– En radio. La radio VivaCité a mis le paquet mardi soir avec les commentaires des matches du Standard, mais aussi de l’Union et du RWDM. Rebelote ce mercredi avec notamment le match entre Loups et Mauves. À noter qu’il est possible de suivre ce direct également via le site internet de la radio.

– En direct commenté. Vous en avez pris l’habitude, eh bien nous poursuivons sur notre lancée. Les matches du Standard et d’Anderlecht peuvent notamment être suivis en direct commenté sur notre site internet. Ce sera encore le cas ce soir. Rien de plus simple : il suffit de choisir l’article en question et vous ne raterez rien de l’affiche de la soirée.