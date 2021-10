Le gouvernement bruxellois octroie 3,5 millions d’euros pour 200 clubs sportifs

La Région de Bruxelles-Capitale a approuvé l’octroi d’un budget de 3,5 millions d’euros de subventions à quelque 200 clubs sportifs bruxellois destinés aux jeunes pour la saison 2021-2022.

Selon le ministre bruxellois Sven Gatz et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, à l’initiative de ce soutien, les projets sélectionnés contribueront à l’image nationale et internationale de la Région et au renforcement d’une identité typiquement bruxelloise où la solidarité, l’émancipation, l’intégration et la diversité occupent une place centrale.

Les clubs sélectionnés recevront un paquet promotionnel dynamic.brussels pour promouvoir le city marketing de la Région et mettre en valeur l’identité visuelle du programme.

Les projets ont été divisés en plusieurs catégories : les initiatives des clubs de football, de basket-ball et de hockey qui sont actifs dans une ligue nationale (première, deuxième ou troisième division) et dans des compétitions européennes, ayant ainsi un impact national et international sur l’image de Bruxelles. Dans ce groupe, 20 projets ont été sélectionnés pour un budget total de 1.347.500 euros.

Sont également éligibles les projets de nature régionale ou supra-locale, dont la portée dépasse le niveau d’un club amateur et qui ont un impact sur une plus longue période. Dans ce groupe également, 20 initiatives ont été sélectionnées, pour un budget total de 800 000 euros.

Enfin, 161 projets impliquant des clubs amateurs bruxellois et des initiatives locales organisant des activités sportives pour les jeunes ont été sélectionnés, pour un budget total de 1,35 million d’euros.