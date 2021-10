Le comité de concertation, prévu vendredi, avancé à ce mardi

Le comité de concertation prévu ce vendredi est finalement avancé à ce mardi.

Le comité de concertation prévu vendredi est finalement avancé à ce mardi 26 octobre, selon la RTBF. Les chiffres du Covid 19 repartent à la hausse (entre 6.000 et 7.000 nouvelles infections par jour). Les experts du Gems et le commissaire Corona Pedro Facon seront entendus, quant à l’évolution des chiffres pour les semaines à venir. Le kern entendra aussi leurs avis. Le comité de concertation se réunira de façon électronique, mardi après-midi à 16h30. Une conférence de presse aura lieu dans la foulée.

En avançant le comité de concertation, les autorités semblent de pas vouloir perdre de temps. Le Fédéral pourrait élargir le socle commun concernant le port du masque et le rendre obligatoire dans les magasins (et pas que dans les maisons de repos, les hôpitaux et les transports en commun). Ce serait un gros changement pour la Flandre qui a laissé tomber le masque dans tous les lieux clos il y a plusieurs semaines déjà.