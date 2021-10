Saint-Josse prend de nouvelles mesures contre le Covid

La cellule de crise communale s’est réunie ce lundi à Saint-Josse suite à la recrudescence spectaculaire de la pandémie de Covid-19.

À l’issue de la réunion, une série de mesures ont été adoptées, qui seront mises en application dès ce mercredi 27 octobre. L’accueil des habitants à l’Administration communale se fera uniquement sur rendez-vous. La commune va renforcer le télétravail dans tous les services où cela est possible. Elle encourage le port du masque dans les lieux fermés tels que l’Horeca, les cafés, les événements. Enfin, elle rappelle l’importance des gestes barrières (se laver les mains, garder une distance de 1.5m, porter le masque).

Le bourgmestre Emir Kir appelle la population à continuer à se faire vacciner et à respecter les gestes barrières. « Nous sommes véritablement à un point critique. Nous nous devons de préserver l’intégrité physique des travailleurs et de la population tout en maintenant la commune ouverte. Certaines mesures précédemment adoptées restent d’application comme l’obligation du port du masque dans les transports et les magasins, nous encourageons cependant fortement le port du masque partout en intérieur, dans les restos, les snacks, les événements… L’heure est à la reprise intégrale et systématique des gestes barrières, que l’on soit vacciné ou non afin d’infléchir la courbe épidémique. »

Rappelons que l’antenne communale de vaccination ouverte à la Salle Sapiens est accessible à la population les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 12h à 19h jusqu’au 24 décembre afin de poursuivre la campagne de vaccination au niveau local. Le Vacci-Bus est quant à lui présent lors du marché hebdomadaire du jeudi à la Place Saint-Josse.

Le Centre de testing Mandela, situé rue Verte 50, continue quant à lui d’offrir la possibilité de se faire tester par le Croix-Rouge de Belgique du lundi au samedi de 9h à 17h (excepté le vendredi).