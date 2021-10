Le Standard est le meilleur club formateur en Belgique, juste devant Anderlecht

Dans un classement dominé de la tête et des épaules par l’Ajax Amsterdam, c’est le Standard de Liège qui tire son épingle du jeu en Belgique.

Quel est le meilleur centre de formation de notre plat pays ? Neerpede ? Le SL16 Football Campus ? Difficile à déterminer, tant les deux structures sortent de talents. Pourtant, l’Observatoire du football vient de livrer ce qui pourrait servir d’élément de réponse à cette question qui divise pas mal d’amateurs du ballon rond en Belgique. Dans sa dernière étude, publiée ce lundi, celui-ci a dévoilé le classement des clubs ayant formé le plus de joueurs évoluant dans l’un des 31 championnats européens.

Sans surprise, c’est l’Ajax Amsterdam qui domine de loin ce classement. Avec 81 joueurs, les Ajacides devancent, dans l’ordre, le Shaktar Donetsk (75), le Sporting Portugal (70), le Dynamo Kiev (70) et le Dinamo Zagreb (70).

Le premier club belge de cette liste pointe en 21e position, loin devant certains cadors européens comme le Bayern Munich (28 joueurs), l’Atlético Madrid (29), Chelsea (35), Manchester United (35) ou encore Manchester City (37). Et il s’agit du Standard de Liège ! Avec 42 joueurs évoluant dans un championnat européen, le matricule 16 est donc le plus grand club formateur de notre royaume, devant Anderlecht (40) et Genk (31).

Toutefois, quantité n’est pas toujours gage de qualité. En effet, si les Rouches ont formé énormément de joueurs évoluant dans un championnat européen, rares sont ceux qui jouent dans l’un des cinq grands championnats. Dans ce domaine, ce sont donc les Mauves qui l’emportent, avec 13 joueurs, juste devant Genk (6).