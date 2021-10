Rudi Vervoort et Pascal Smet en visite de travail en Turquie

Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, et le secrétaire d’État bruxellois aux Relations internationales et au Commerce extérieur, Pascal Smet, ont entamé dimanche une visite politique et économique de trois jours en Turquie.

Ils rencontreront notamment les maires d’Istanbul et d’Ankara (progressistes), des représentants du secteur économique, ainsi que des organisations LGBTQI+ et une organisation pour les réfugiés, coordonnée par l’ONU. « Nous analyserons ensemble comment nous pouvons continuer à œuvrer pour une ville de demain, durable et inclusive », a indiqué M. Vervoort (PS) dans un communiqué.

Les deux membres du gouvernement visiteront également un nouveau projet urbain dans le cadre duquel une vieille centrale à gaz a été convertie en pôle culturel. Ils se rendront aussi dans le centre historique pour y partager des bonnes pratiques en matière de revalorisation urbaine.

Une dizaine d’acteurs économiques bruxellois font partie de la délégation, dont le Management Center Europa (MCE), un acteur du secteur de l’apprentissage et du développement qui signera lundi un accord avec l’Istanbul Technical University, portant notamment sur l’accompagnement et la formation de leurs anciens étudiants.

Des représentants de l’agence hub.brussels accompagnent les entreprises bruxelloises sur place pour rencontrer des clients potentiels et les aider à développer leur réseau.

« En ces temps difficiles, avec diverses tensions sur la scène mondiale, il est très important de s’engager dans la diplomatie des villes », fait valoir Pascal Smet (one.brussels/sp.a).

« Nous continuerons à exploiter les possibilités du marché turc pour nos sociétés en compagnie d’une dizaine d’entreprises bruxelloises. La Turquie n’est pas uniquement un grand marché de débouché, nous avons aussi des liens forts en raison de l’importante diaspora turque à Bruxelles », a-t-il fait observer.