Schaerbeek: le cheval Taram prend sa retraite

Après plus de 10 ans de service au sein du service Propreté & Espaces Verts de Schaerbeek, Taram bénéficiera désormais d’une belle retraite en Wallonie dans la région de Charleroi auprès d’une ancienne responsable de l’équipe équidé.

Âgé de 19 ans, il est arrivé le 21 mars 2011 à la Cité des Ânes. Il devenait lentement trop âgé pour encore tirer de lourdes charges. Encore en excellente santé, la commune a préféré le confier à une ancienne agente du Service qui lui fera faire du travail léger, essentiellement monté.

« Ce fut certainement l’un de nos meilleurs agents. Mille mercis Taram pour tes bons et loyaux services envers les citoyens Schaerbeekois. Ils t’en sont sans nul doute très reconnaissants. Bon vent cher Taram ! », salue sur Facebook l’échevine de la Propreté Deborah Lorenzino (DéFI).

Le départ de Taram signifie également qu’un nouveau cheval viendra prochainement rejoindre l’équipe. « La cellule Équidé et la Direction sont d’ores et déjà à la recherche d’un nouvel agent fort et robuste pour compléter l’équipe. Il arrivera prochainement », annonce l’échevine qui promet d’avertir les riverains dès que la nouvelle recrue est trouvée.