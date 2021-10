D1A: l’Union décroche la victoire sur la pelouse d’Eupen (2-3)

L’Union, leader du championnat, s’est imposé sur la pelouse d’Eupen ce samedi (2-3).

Match au sommet sur papier (le troisième qui reçoit le leader) avant le choc Antwerp-FC Bruges de ce dimanche, le duel entre Eupen et l’Union a vite tourné à la confusion des Pandas. Sans surprise compte tenu des ses entrées fracassantes, le Japonais Kaoru Mitoma était lancé dès le coup d’envoi par Felice Mazzù, déplaçant Loïc Lapoussin dans l’axe du jeu. Le choix était payant puisque l’international olympique nippon, sur une relance de Lapoussin, forçait Nuhu à la poussée fatidique dans le rectangle. Après 7 minutes à peine, Deniz Undav pouvait inscrire son 8e but de la saison et placer l’Union sur les rails (0-1).

Auteur d’une mauvaise prestation la semaine précédente à La Gantoise et malgré trois retours dans l’équipe de base (Amat, Kayembe et Ngoy), Eupen ne parvenait guère à se mettre dans le match, accumulant les pertes de balle et les mauvaises relance face au pressing haut bruxellois.

Le second but bruxellois, venu d’une frappe lointaine... et même pas vicieuse du capitaine Teddy Teuma, après une nouvelle relance de Lapoussin, faisait figure de coup d’assommoir juste avant la demi-heure (0-2).

Au fil de la 2e mi-temps, l’Union finissait quand même par reculer face à la pression eupenoise et c’était au tour de Kayembe de réduire l’écart... sur quasiment la première frappe cadrée des Pandas après le repos. Il suffit d’un rien pour changer un match. Une perte de balle de Teuma devant son rectangle après un corner entraînaît une mêlée homérique avec Agbadou pour ramener l’égalité. Dans cette folle fin de match, Casper Nielsen rendait l’avantage à l’Union avant une interruption du match pour jets de projectiles sur Moris.