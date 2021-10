Coronavirus: plus de 100 admissions à l’hôpital par jour dont 20 à Bruxelles

Les voyants de la pandémie de coronavirus sont au rouge en Belgique, selon les données publiées samedi matin par l’institut de santé publique Sciensano. Le seuil des 250 patients en soins intensifs a ainsi été atteint, une première depuis la mi-juin et un indicateur en progression de 32% comparé à la semaine précédente. Cela signifie que le plan de répartition des malades devrait être prochainement réévalué.

Au cours des sept derniers jours, plus de 100 patients Covid en moyenne ont en outre été admis à l’hôpital chaque jour, une augmentation de 67% par rapport à la semaine précédente. Un cap qui n’avait plus été franchi depuis la fin mai dernier. Il y a désormais 1.103 personnes hospitalisées en lien avec le coronavirus, soit un tiers (34%) de plus qu’une semaine auparavant. Là aussi, ce sont des chiffres que l’on n’avait plus connus depuis début juin.

À Bruxelles, il y a actuellement 229 personnes hospitalisées dont 60 se trouvent en soin intensifs. Entre le 13 et le 19 octobre, il y a eu 91 nouvelles adminissions.

La barre des 4.000 contaminations quotidiennes a, de plus, été franchie. Entre le 13 et le 19 octobre, il y en a exactement eu 4.036 en moyenne par jour, soit une augmentation de 65% par rapport à la semaine précédente.

Une moyenne de 54.109 tests ont été effectués quotidiennement sur la même période, soit un cinquième de plus que la semaine précédente. Le taux de positivité s’élève à présent à 7,5% (+1,9%). Le taux de reproduction est, lui, de 1,37. Dès que cette valeur r est supérieure à ’1’, cela signifie que l’épidémie prend de l’ampleur.

En moyenne, 13 patients atteints du Covid-19 en sont morts chaque jour entre le 13 et le 19 octobre, soit un cinquième de plus que la semaine précédente. Au total, 25.846 personnes sont décédées des suites du coronavirus en Belgique.

Enfin, 75% de la population totale était au moins partiellement vaccinée et 56 % des Bruxellois ont au moins reçu une dose de vaccin.