Vincent Kompany: «Le moment idéal pour remettre les pendules à l’heure»

Sept jours après avoir concédé un quatrième partage consécutif à Saint-Trond et après une semaine d’entraînement « sans contretemps », Vincent Kompany attend une réaction de ses joueurs dimanche contre le Beerschot.

Anderlecht doit à tout prix s’imposer ce week-end face à la lanterne rouge mais également contre La Louvière en Coupe (mercredi) et quatre jours plus tard face à OHL. Morceaux choisis de la conférence de presse de Vincent Kompany, vendredi midi, au parc Astrid.

Le Beerschot. « Quelle que soit la situation du Beerschot, nous devrons mettre de l’intensité dès le début de la rencontre. Pas question de sous-estimer les Anversois, mais nous devrons absolument gagner. Dimanche, ce sera le moment idéal pour remettre les pendules à l’heure. ».

Irrégularité. « Quatre points sur douze, c’est évidemment insuffisant, surtout quand la manière n’est pas au rendez-vous comme ce fut le cas à Saint-Trond dimanche dernier. Mais un match difficile peut arriver à n’importe qui. Je tiens à relativiser. Il faut revenir à Vitesse à l’extérieur, pour retrouver un match où nous n’étions pas bons, comme à Saint-Trond. Je reste serein car, la plupart du temps, nos prestations étaient de qualité. Mais le plus important reste bien sûr la régularité dans les résultats. Nous avons besoin de points. »

50e match en Pro League. « Mon 50e match en Pro League comme T1, dimanche ? Ce n’est pas le moment de faire mon bilan mais je soulignerais quand même que ces 50 matches comme entraîneur principal, je les aurai coachés dans la période la plus difficile de l’histoire du RSCA. L’an passé, nous avons aligné l’équipe la plus jeune de la compétition et nous avions en outre les finances à remettre à flot. Nous sommes toujours un peu dans cette période de transition et dans un contexte particulier. Il faut en tenir compte. Mon bilan serait forcément différent si j’avais coaché le noyau qui était celui du Sporting lorsque j’étais joueur. Bruges a aligné une fois beaucoup de jeunes cette saison et ils ont pris 6-1 à Gand. Nous, nous avons fait ça toute la saison passée. Et ensuite, on a même vendu nos meilleurs jeunes. »