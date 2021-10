La vaccination, notre unique rempart pour endiguer la 4e vague

Les chiffres de la contamination au Covid-19 remontent fortement depuis 10 jours. Lundi, on n’avait plus atteint un tel niveau depuis le… 12 novembre 2020! Heureusement, la courbe des hospitalisations et des décès progresse plus lentement. On dit merci à la vaccination.

***** ******** *** ** ************* ** ******** *** ***** ************ ** ***** ** ********* ** ******* ******** ***** ************ ** ******** ** ******** *** ************ **** ***** ******** ** ***** **** ******* ** ******* **** *** ** * ***** ** ****** ** *************** ** * *** ***** **** ******* **** ******* ** ** ******** *********** **** ** * * *** ***** ** ** ****** ***** **** ** ***** *********** ** ** ********** ****** ****** ** ************ *** ****** ***** **** **** ********** ******** *** ******* ** ** ************* ******** ********** * * ** ** **** ** **** ********* ** ****** ********** ** ******************** * ******** ** ********* ****** *** ****** ** ******* ** *** ********** ** **** ********* ******** **** ****** ** ** ******** ** ************ ** ** ****** *** ** ******* *** **** ** ********* ** **** ** ****** ** ****** **** ******* ** ******* ************ ** ** *** ******* ** ********** ****** **** *** ******** ** ****** ****** **** ***************** ****** ************** ********** ******* ***** *** ************** ** *********** ** ** *** ******** **** ********** *** ****** ** ********* *** ********* ************** ** *** ********* ***************** ************* ****************** *** **** ****** **** *** **** ******** *********** **** *** ******** *********************** ** * ********* *** ***** ********* *** ** **** ************** **** ** ******** *** ** *********** ** *********** **** ************* ** *** ******* *** **** ***** ************ ** **** *********** ** ***** ****** ** ******* **** ******** ***** ********** ****** ***** ********** ** ******** ** **** ****** *** ****** *********** ** *** ***** ***** ** ******* **** ****** ****** ******** ********** * *** ** ******* ***** *** *************** ** **** ** *********** ********* **** *** **** ** ** *** *** ** ********* ** ******** **** ** ********* ** ******** ********* ** ******** ** ********* ** ********** ************** ***** ***** *** ** ** ******* ****** ** ** ****** **** ***** ****** ********************** ******** ********************* ** ******** ************ ** *********** *** ********* ******* ******** ******* ************ ***** **** ******* *** ******** ** *********** *** ******* **************** **** ************ **** ********* *************** ******* ** ******** ****************** **** ** ********** ******** ** ** ** ******* ** * * ********* ********* **** ***** **** ** ** ********* ******** *** *********** ********** **** ********* ** *** ****** ****** ** ******** ** *********** *** ********** ********* ************* ** ********* *** ******** ** ************ ******** ***** ******** ** ** ********** ** ****** ******** ********************** ** ************* **** ****** ** ** ***** ***** ******** ** ***** ************ ** ******* **** ** ****** *** *** ************* ******* ***** ** ****** ************* ***** ******* ***** ************* ***** ************ ** ***** ******* ************** ** ************** ****** *** *** ******* *** *** ********** ***************** ** *** ******** ******* ** ************************** *** **** **** ******** ** **** ******************* ****** ***** Les réponses d’Emmanuel André Belga **** *** ** ************ ** ****** ** *********************** **** ** ********* ************ ** ***** ** ************ ** ** **** *** *** ****** ******** *************************************************************************** **** ********* ** *** ****** ** *** ********** ** ********** ** ****** *** ** ********* ** ***** ** ********* **** **** *** ******* *********** *** ********* ***** ********* ********** ** *** ********* ******* * * *** ******** ***** *** **** ******* *********** ***** ******** ************ *** ********** ** ********** ******** **** ******* ***** * **** ** ****** ***** ******** ********** ** ******** ******** **** *** ** ****** ****** ********* ******* ** ************ ** ******* ******* ******** *** ***** ************* ** ******** * ** ****** ******* ********* ********* **** ** * * ****** *** ************* **** ****** *** ********* ** ************* ****** ********** **** *** *** ********* ********** ********** ******* *** *** ******* **** ******* ** *** ***** **** *** ****** ** ******** *** *** **** ****** ************** *** *** ********* **** ** ****** **** *** ** *********** ** ******* **** ** ********* ** ** ********* ** ************ ** *** ***** **************** ** ****** ***** ** ******** ** ********* ** ****** *** ***** ********* ******* **** **** *** ******* ********* ****** *** ** ********** ** ************* ********* *** ***** ********* ** **** *** ***** ****************************** ****** * * ********* ** ** ********** ****** *** *** ********* ***** ********* ** ** ********** ****** ************** ** *** ****** * ** ***** **** *** ********** **** ******* *** ************** **** *** ***** ***** *********** ** ******* ** ****** *** **** *** ******* ** ********** *** ** ** ***** ******* **** *** ******* *** ******* *** ***** ************ *** **** *************** **** *** ******* ** * **** ** *** ******* ** * ***** *** *********** **** *** ********* **** ********* ** *** *** *** ******** **** ** ********** ***** ******* *** ***** ********** *** **** ***** *** ************* ** ** ***** ******** *** ** **** *** ** ***** ***** ****** ** **************** *** **** *************** ****** ************* ** ****** ************* **** ********* ** *** ****** ** ******** ********** ** ****** ************* ** ***** ************ ** ****** ** ************* *************** *** ******* *** ***** ** ****** ** ***** ************** ** * * ** ***** ********** Les réponses de Marius Gilbert Isopix **** *** ** ************ ** ****** ** *********************** **** ** ********* ************ ** ***** ** ************ ******* ********* ** ******** **** ******* ***** ** *********** *** **** **** ******* ** ** ****** ** ************* ** *** *** ********* ** ************ ******* *** *************** ** ** *********** *** **** ******* **** ******* *** ******* ** ** ********* ** ************* ** ****** *** *** ******* ********** ** ************ *** ****** ****** ** ** ******** ******* ** ********* ******** ** ************* ** ***** ********** ** ***** ********* ********* ** ********** ******* *** ******** ** ********* **** ** ****** **** ** ******* ***** ******** ** **** ********* *** ****** *** ** ********* ***** ******* ******** ** ******** ** ***************** ** ******* ******* ******** *** ***** ************* ******* ***** ***** ***** ****** ******** ** * ***** *** ******** ** *********** ** ** ****** ***** *** ********* ** *** *** ********* ** ******* *** ******** **** ** ****** ** ****** *** *********** *** **** ****** **** *** ********* ** ****** ** ******** **** ****** **** ** ********** **** ***** ***** ** ****** ********* ******** *** *** ******** ********* *** *** ********** *** ******* ** *** **** *** **** ********** **** *********** ** ****** **** ****** **** *** ** *********** ** ******* **** ** ********* ** ** ********* ** ******************* ** * * *** **** **** ** ****** ** ** ********* ** ************ ** **** ********* *** ********* *********** **** ** ******* **** *** ******** ** * * ********* ** ********* ** ******** ** *** ********** ** * * *************** **** ** ****** ********* **** ** ********* ************* *** ** ********** *** ** ******** *** ** ****** ** ******** *** ********** *** ***** ** ****** *** **** *** ******* ** ********** *** ** ** ***** ******* **** *********** ** ****** ** ** ********** *** ***** ******* ** ****** ************ *** ****** ****** ** *** **** ***** **** ********* ****** *** ** ******* ** *** *** *** ******** **** ** ********** ***** ******* *** ***** ********** *** **** ***** *** ************* ** ** ***** ******** *** ** **** *** ** ***** ***** ****** ** **************** ** * * ** ********* **** *** ********* ** ************* ***** ****** ******* ********* ** ********* **** ***** ** *** ****** ** *********** *** ******* *********** ** ******* ** ********* **** ** ****** *** **** ** ** *********** ** ***** **** *** **** ****** **** ** ********* *** ******** ****** ****** **** **** ******** ************** ** *********** ******** ******** ******** ***** ** **** ** ****** ** *************** ***** ** ************** ** ***** * ****** ****** *** ******** ********* ** ******* **** **** ******** ** ********** ******* ******* * ********** ***** ** *********** ***** ********** ******** **** ******* ** ** ********* ********** ******* ** * * ** ** ******* ****** ****** ** ****** ** ******* ***** ****** ** *********** ****** ********* *** ******* ***** ****** *** ****** ****** ** ** ***** *** ** ******* * ********** ***** **** ** ******* ** ******* *** ************** ****** ********* ***** ** *** ******** ***** ****** *** ****** ******* ** *** **** ****** ** ******* **** ***** **** ** *** ***** ********** Les réponses de Nathan Clumeck DR **** *** ** ************ ** ****** ** *********************** **** ** ********* ************ ** ***** ** ************ **** ******* ** ******** ** ********* **** ****** ********** *** ** **** ************* ************* ******* **** *** **** *** ******* ** *********** ** ** ********** **** ********** *** ** ******** *** ******* ** ****** *** **** ** **** ******* **** *** ********* ** **** ** ** *** ** *** *** *** ************** *** *** ***** ***** * ***** ** ****** ** * * **** ** * **** ** **** **** ******** ** ********** **** ** ************* *** *** **** **** *** ************* *** ** ********** *** *** ******* *********** *** ** ***** ** ***** *** *** ** *** ********* ** ****** *** ****** ******** ******** *** ********** **** ** ******* *********** *** ***** *********** *** ** **** ********* ***** ********* ** ****** ** ****** **** *** ******* ** ******** ** ****** **** *** ********* **** ************* ** ************ ********* ****** ********** *********** ****** **** *** ******** ** ******* ** ******* ******* ******** *** ***** ************* ** ******** ******** *** ***** ********** ******* ************ *** ** ************** ************** *** ********* ** ***** **** *** ************* *** **** ****** ** *** ** ******* *** **** ***** ******** * ***** ****** *** **** *** ** *********** ** ******* **** ** ********* ** ** ********* ** ************ ** *** ***** **************** ** ********* *** ********* *** ** ************ *********** *** ********** *** ****** ** ******** ** *** ****** ** ***** ************ ******** ******* ***** ************* ** ***** ********* ** ******** *********** *** ******** *** ************ **** *** * ******** **** ** *********** ****** ************ **** ********** ** ************ ** **** ********** ******** ********** ** *************** *** ******* ** ***** *********** **** **** **** *** *** ********** *** ** **** **** **** *** ******* ******** ****** **** *********** **** *** **** *** ** **** ** *********** *** *** ***** ** ******** ** ** ******* ***** **** *** ******* *** ********** ** ************ *** **** ********* **** *** ******* ** *** ************* ************ ****** *** ***** ****** **** *** ********* *************** ** ******* ************* *** ***** ********* *** *** ******** ** ******* **** *** ******* ******* ** ****** *************** *** ************ **** *** ********** ** *** *** *** ******** **** ** ********** ***** ******* *** ***** ********** *** **** ***** *** ************* ** ** ***** ******** *** ** **** *** ** ***** ***** ****** ** **************** ** ********** **** *** ***************** ******** *** **** ****** ************* ********** ** **** ** **** ************** **** ***** ****** ****** *** ******** ******* **** ** ****** ** *********** ** *** ******** *** *** ******* ******* ***** ******** ** ** ******* *** ****** *********** ** ********* ** ********* *** ******* ******** ** *********** ******** ******** ******** ***** ** **** ** ****** ** *************** ***** ** ************** ****** *** ******** ****************** *** *** ********* ** ******** ** ********* ********** *********** *** ** *********** *** ******** **** *** ******* ************ **** ***** **** *** **** *** ** *********** ******* *** *********** *** ********* ** *** ******* ** ***** ********* **** ******** ** ** ********** *** *********** ***** ** ***** ***** **** ***** **** ** ******** ***** ************ *** ******** ** * ******** ** ************ Les réponses de Sophie Lucas *** ******* ****** ** ***** ******** **** **************** *** ******* *********** ****** ** ***** **** ***** ********** ** *** ** **** ******** ** ********* ********* **** *********** ** ****** ************* **** ** *** ******** ** ******* ** ** *** ** ** ****** *** ******** *** ********* ** ************ **** ** ***** ****** ** ***** *** **** ** ********** ******** ****** ************* **** ** ********* ** ** ** ********** **** **** **** *** ** ****** ********* ******** *** ** ***** *** ******* ** * ** ** **** **** *** ******** ********* *** ******* ** ** ************* **** ** ****** ** ******* *** ***** ***** ** *** ********* ***** ********** ****** ******* ****** ******** ** *********** ******* **** ********** **** *** ******** ******* **** ******* *** *** ************** **** *** ********** *** *********** ****** *** ****** ********* ** ******** ****** ** ****** ******************* ** ** ****** ** ******* **** ***** ** ***** ****** **** ************ ** ** ********** ****** ************** ******* ***** ********** *** **** ******** ******** ** *********** ******* ********** ***** **** **************** ** *** ****** ** ************** *** *** ************ ***** ** ** ***** ******** ** ********* *** ****** ** ********* ** ********** *** *** ******* ****** ** ***** **** ********** ****** ****** ** ********** ** ******** *** **** ******* ********** ******* ** ******* ***** *** ******* ***** ******* *** ** *** ******** *** ******** ***** ** *** **** ** ***** *** ***** ****** ** ************ **** *** ******* ********** ** ******** *** ********* ** ******** ** ** ***************** *** ******* ******* ***** ********* ** ********* ** ****** ************* ****** ***** * ***** ** *** ********* ****** **** ** ****** ******************* ** ** ******** **** *** ****** **** *** ******** ** ************ * ****** *** ************ ** ****** *** *********** ***** *** ********* ** *** *** **************** ** ** ***** ******* ******** ***** ******* ** *** *********** ** ****** ********* *** *** ************** **** ********* **** *** ************** **** ** ***** ***** *** *** **** *** ********** ***** *** ***** ** *** ******* **** ***** ********** *** ** **** *** ********* ** *********** ** ****** ** *** ************** **** *** ********* ** ********** ********* **** ** ********** ** ********* ********** *** ********** *** ********* ******** ********** **** *** ** ***** ******* ********* ** ***** ****** **** ** *** *** **** *** ****************** ******** ** *** ***** ******** *** ******* **** ** ********** *********** *** ******* *** ****** ******* **** *** ********** **** ************* ***** *** ********* ** **** ** ** *** ** *** ********* ****************** ******* *** ***** ******** ******** ** ***** ****** ******* ***** *** ** ******* *** ****************** *** **** ******** ********* ****** ** ******* ******** ** ********* ********* *************** ** ******* ****** ** ********** **** * **** ******** ** ***** ******** ** **** ** ********** *** ******* ** *** ** *** ** ****** ** ********** ***** ** ********* ** ****** ** ** ********** ***** ** ***** **** ** ***** *** ******* ** ********** **** *** ***** ********** ** ***** **** *** ********* ******** **** ************* **** ** *********** **** **** **** ** ****** ** *** ********* ****************** *** ** ********** *** **** ** **** ***** ********** *** ******* ******* ***** ******** ********** ******* ** ******** ******** ************** ******* **** **** *********** *** ******** ** ******* *** ** *** ************** ****** ** ************ **** *** *************** ** **** ** *********** *** *************** ** ****** ** ************** ****** ******* **** ************ ** ****** ******* *** ************** ***** ** *** ********* **** ***** ********** ** ***** *** ************* ** ******** ***** ** ** **** ** *********** * *** ********** ***** **** *** **** ** *********** ***** ***** ** **** ********* *** ************ **** ******* *** ** ***** ** ******* ** ***** **** ****** **** *** ************* ** **** ** ****** ****** *** ********* *** ** **** *** ********** ***** *** *** ******* ** **** *** ********* ** ***********