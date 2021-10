Un centre de test rapide dédié à la vie nocturne bruxelloise sur la Place Poelaert

Un centre de test rapide dédié aux activités de soirées et de nuit va ouvrir ses portes à partir de vendredi sur la Place Poelaert à Bruxelles.

Les fêtards non-vaccinés pourront donc se faire dépister sans devoir prendre de rendez-vous.

Le Poelaert Nightlife Testing Center est issu d’une initiative de la Brussels By Night Federation, avec le soutien de visit.brussels. L’ouverture du centre faisait partie des propositions principales du Protocole de réouverture des discothèques, élaboré en mars 2021 par la Brussels By Night Federation.

Le centre aura aussi pour vocation de favoriser l’intégration des touristes, en leur donnant l’opportunité de prendre part en toute sécurité à la vie culturelle et nocturne de Bruxelles. Les résultats seront disponibles sur l’application CovidSafeBe environ une heure après avoir effectué le test. Ce dernier coûtera 15 euros avant 22 heures et 20 euros après. Le centre sera ouvert du 22 octobre jusqu’au 1er janvier 2022 entre 17 heures et minuit.