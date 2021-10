Cristina Amboldi finalement nommée à la tête d’Actiris

Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi la nomination de Cristina Amboldi au poste de Directrice générale d’Actiris.

« La Région bruxelloise a été la première à mettre en place une procédure ouverte et transparente pour désigner les directeurs généraux des administrations. Celle-ci est d’ailleurs entièrement confiée à une commission de sélection composée d’un jury indépendant », peut-on lire dans le communiqué de presse alors que sa candidature a été décriée ces derniers jours. En effet, en tant que cheffe de cabinet adjointe du ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt, elle aurait eu accès en primeur aux documents concernant la procédure de recrutement.

Pour certains observateurs, la nomination de Cristina Amboldi vient rappeler « des mauvais souvenirs concernant des procédures il y a quelques années ».

Cela dit, Cristina Amboldi a été classée en première place par le jury.

La commission de sélection était composée de cinq membres : Yves Bourdeau, ancien directeur général d’Hydrobru et actuel Chief Financial Officer au sein de Vivaqua ; Isabella Lenarduzzi, entrepreneuse sociale dans les domaines de l’emploi et directrice générale de JUMP for Equality ; Florence Coutellier, Consultante RH dans le secteur public ; Georges Wanet, Professeur à la Solvay Brussels School ; Xavier Van Outryve d’Ydewalle, responsable RH à la Commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Le jury a reçu vingt candidatures pour le poste de Directeur général d’Actiris et en a exclu quinze. Cinq candidats ont ainsi été entendus par la commission de sélection lors d’un assessment et d’un entretien.

Le jury a déclaré « inapte » deux candidats et « apte » les trois autres, en mentionnant que ces derniers avaient tous un profil en bonne adéquation avec le descriptif de fonction. Le gouvernement a décidé de suivre intégralement l’avis de la commission de sélection et nomme ainsi, à la direction générale d’Actiris, Critina Amboldi.

Après un passage dans l’enseignement et le secteur privé, Cristina Amboldi, licenciée en sciences commerciales de l’ICHEC, a travaillé pendant plus de 20 ans chez Actiris. Entrée au service IT en 1999, elle est passée par la Direction Partenariat où elle a notamment été en charge du réseau des 170 partenaires d’Actiris. Enfin, elle a également pris la tête du Service Qualité Transversale, ce qui lui a permis d’avoir une vision complète des différentes directions d’Actiris et une vue à 360° sur les services et mesures offerts tant aux chercheurs d’emploi qu’aux employeurs ou aux partenaires.

Forte de son expertise pointue dans le secteur de l’emploi et de la formation, elle a ensuite intégré les cabinets de Didier Gosuin et Bernard Clerfayt.

« Je me réjouis que le gouvernement désigne la personne jugée la plus compétente pour diriger Actiris et amplifier le travail mené afin de faire face aux enjeux de demain : mettre plus de Bruxellois à l’emploi », déclare Bernard Clerfayt

Cristina Amboldi entrera en fonction dans les prochaines semaines.