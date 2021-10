La circulation des trains est interrompue jusqu’à nouvel ordre entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Schuman après la chute d’un arbre en raison des rafales de vent sur la caténaire à hauteur de Josaphat (Schaerbeek), indique Infrabel jeudi en fin de matinée.

Les trains impactés sont déviés via les lignes 139 (Louvain-Ottignies) et 36 (Liège-Bruxelles), précise le gestionnaire du réseau ferroviaire dont les équipes sont sur place pour rétablir la circulation le plus rapidement possible.