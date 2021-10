32 logements locatifs sociaux vont être créés sur le site Usquare à Ixelles

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a désigné l’association momentanée pilotée par les bureaux d’architecture Atelier Kempe Thill et Kaderstudio pour concevoir la première des opérations de logements publics prévues sur le site de Usquare.brussels, à Ixelles.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la reconversion de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, à Ixelles, qui est coordonnée par la Société d’Aménagement Urbain (SAU). Elle porte sur la rénovation lourde de trois bâtiments existants et d’un local annexe pour y créer 32 logements locatifs sociaux. Situé à l’angle de la rue Fritz Toussaint et de l’avenue de la Couronne, l’ensemble actuel est dénommé le « Clos des Mariés », un ensemble de 4 bâtiments organisés autour de 2 cours. Initialement conçu pour le logement des gendarmes mariés, le site avait été partiellement désaffecté et occupé pour partie par des bureaux de la Police Maritime. Ce bâti d’intérêt patrimonial retrouvera donc sa vocation première d’habitation.

Près de la gare d’Etterbeek. - sau-msi.brussels

La SLRB prévoit de déposer la demande de permis d’urbanisme pour l’été 2022 et d’accueillir les premiers locataires en 2025. Ce projet vient s’adjoindre aux équipements universitaires qui sont développés par l’ULB et la VUB avec l’appui du Fonds européen de développement régional (FEDER) ; aux futurs logements familiaux acquisitifs qui seront produits par citydev.brussels ; ainsi qu’aux futurs logements pour étudiants, aux équipements de proximité et aux espaces publics dont la SAU assure la réalisation.

Le ministre-président régional bruxellois Rudi Vervoort (PS) indique que l’ensemble des logements pour familles qui seront créés dans le cadre de cette reconversion de l’ancienne caserne Fritz Toussaint seront publics. La secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS) souligne que ce projet revêt une importance cruciale car Ixelles dispose aujourd’hui du plus faible taux de logements sociaux de la Région.

A Ixelles. - sau-msi.brussels

Pour les architectes de l’Atelier Kempe Thill et de Kaderstudio, la situation urbaine de l’îlot est très intéressante. « Elle présente une position stratégique au sein de la métropole sur un axe majeur, tout en offrant une implantation introvertie avec un écrin de verdure clôturé, tel un « hortus conclusus » évoquant les jardins des anciens monastères. Le projet est ainsi protégé voire isolé de l’animation de la ville, ce qui confère une ambiance plutôt rare à Bruxelles qui donne l’envie d’y vivre. Nous avons proposé une forte verdurisation des espaces ouverts communs et privatifs. Les plantes grimpantes et foisonnantes donnent une tout autre image à la caserne, d’apparence austère. Les balcons filants sur toute la longueur de façade rajoutent un véritable espace de vie pour les logements. Le projet de « Clos des Mariés » sera relié au futur réseau de chaleur urbain développé sur tout le site de Usquare.brussels, afin qu’aucun combustible fossile ne soit plus utilisé. »