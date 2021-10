Anderlecht envoie 21 containers à Trooz pour en faire des locaux provisoires

Un geste solidarité réalisé par la commune bruxelloise en soutien à la commune wallonne sinistrée au mois de juillet.

Le 14 juillet dernier, la commune de Trooz, dans la province de Liège, fut violemment frappée par de graves inondations. Pour les sinistrés et l’ensemble de la commune, les travaux de reconstruction pour retrouver une vie normale sont un travail de longue haleine et de nombreuses zones sont encore inhabitables.

Après l’importante mobilisation des Anderlechtois durant tout cet été, la commune d’Anderlecht ne relâche pas ses efforts. En partenariat avec BPC, entrepreneur général et acteur majeur du secteur de la construction à Bruxelles et en Wallonie depuis 150 ans, les entreprises Louis De Waele et avec le collège échevinal, 21 containers seront envoyés à la commune de Trooz afin de les réaffecter en locaux provisoires.

Ces containers servaient d’anciennes classes préfabriquées aux écoles Les Reinettes et Les Étangs, deux écoles anderlechtoises qui font l’objet de rénovations. Plutôt que d’être détruits, ces 21 containers seront donc démontés, transportés par camion et aménagés dans la Commune liégeoise. Cette opération prendra place entre le 18 et le 20 octobre.