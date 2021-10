25 ans après la Marche blanche, «le combat continue»

À l’abri des regards et en petit comité, une cérémonie commémorative s’est tenue au parc de Bruxelles. Le 20 octobre 1996, la Marche blanche, après l’arrestation de Marc Dutroux, avait rassemblé plus de 300.000 personnes dans les rues de Bruxelles. 25 ans plus tard, rien n’est oublié.

