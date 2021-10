Schaerbeek distribue des kits d’éclairages aux cyclistes

Le jeudi 21 octobre 2021, à partir de 7 heures, la commune de Schaerbeek distribuera gratuitement des kits d’éclairage au rond-point Mât de Lalaing.

Cela fait partie de l’action régionale « Be bright, use a light ». Le vélo est en plein essor à Bruxelles et la commune veut le rendre plus visible dans le trafic routier.

« Notre choix pour Vision Zéro, zéro victime d’accidents de la route, signifie plus d’infrastructures cyclables mais aussi plus de visibilité. Maintenant qu’il fait noir plus tôt, nous menons une campagne en distribuant des vestes et brassards fluorescents, ainsi que des lumières d’éclairage », explique l’échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen).

Être vu, c’est essentiel ! Certains cyclistes circulent encore le soir sans aucun phare, mettant en péril leur propre sécurité. Afin de leur donner un petit coup de pouce et de les sensibiliser à l’importance de bien se rendre visible vis-à-vis des autres usagers de la route, la commune et le Gracq rejoignent cette année l’action régionale « Be bright, use a light ». Ils répondent à l’appel à projets de Bruxelles Mobilité.

Le jeudi 21 octobre dès 7h du matin, les équipes communales et les bénévoles du Gracq distribueront des kits d’éclairage aux cyclistes mal ou non éclairés. Les cyclistes bien éclairés seront récompensés par une collation. Jusqu’à 9 heures du matin, les cyclistes recevront des conseils sur le type de conduite à adopter en hiver, sur les itinéraires à privilégier pour effectuer leur trajet et sur les infrastructures disponibles à Schaerbeek. L’ASBL Cyclo sera également présente pour des réparations mineures et un entretien. Un petit-déjeuner sera offert pour récompenser l’effort quotidien et commencer la journée avec plein d’énergie !