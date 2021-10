Les trottinettes Bolt à tarif réduit pour le sommet européen à Bruxelles

20/10 23:00 → 21/10 09:00

Cette nuit et demain matin, le temps sera très venteux avec des rafales de 70 à 90 km/h dans la plupart des régions, et localement proches de 100 km/h. Des coups de vent plus intenses (> 100 km/h) ne sont pas exclus en cas de fortes averses. Le long du littoral, le vent deviendra très fort à tempêtueux en seconde partie de nuit avec des rafales de 90 à 110 km/h, voire localement 120 km/h. Des dégâts pourront être observés par endroits et pourront être amplifiés par la présence de feuilles sur les arbres.