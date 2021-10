Le carrefour des rues Royale et de la Loi bloquée par des policiers en colère!

21/10 00:00 → 21/10 14:00

Ce soir et surtout cette nuit, le vent se renforcera pour devenir assez fort à fort, et parfois très fort le long du littoral. Des rafales de 70 à 90 km/h sont attendues. Attention, des coups de vent bien plus importants ne sont pas exclus, surtout lors d'un orage. Il faut dépasser les 90 km/h sur une zone étendue pour passer au niveau orange, ce qui ne sera pas le cas géographiquement parlant, mais des dégâts importants liés au vent sont bien à craindre localement (et les arbres portent encore leurs feuilles). Jeudi en début de journée, le vent pourra encore être soutenu, surtout en Haute Belgique et à la côte.