Gino Russo: «Je n’irai pas à la commémoration ‘officielle’»

Gino Russo a expliqué les raisons de son choix dans un message fort et poignant.

Ce mercredi 20 octobre 2021, la Belgique commémore les 25 ans de la Marche Blanche. Pour rappel, le 20 octobre 1996, une vague de quelque 300.000 personnes déferle dans les rues de Bruxelles pour réclamer une justice plus efficace et apporter leur soutien aux familles de Julie, Mélissa, An, Eefje, Laetitia, Sabine ainsi qu’à tous les enfants victimes de violences. Elle sera l’une des plus grandes manifestations de masse que la Belgique ait connues.

Pourtant le papa de la petite Mélissa, victime avec son amie Julie de Marc Dutroux, ne sera pas à Bruxelles aujourd’hui. Sur Facebook, Gino Russo a expliqué sa décision et préféré commémorer ce triste anniversaire sur la stèle de La Brouck à Trooz. « Aujourd’hui nous sommes le 20 octobre 2021, date anniversaire des 25 ans de « La Marche Blanche ». « La Marche Blanche » fut l’effet papillon des actions des parents en réaction à l’attitude et la passivité des pouvoirs devant l’enlèvement criminel de Julie et Melissa […] Pour ce 20 octobre 2021, nous étions invités par le « Child Focus ». Nous avons décliné », écrit-il.

Il donne des précisions sur son choix. « Voici un extrait copié/collé du courrier reçu. :…/… Le conseil d’administration et la direction de Child Focus ont l’honneur de vous inviter à la commémoration officielle de la Marche Blanche. L’hommage aux victimes aura lieu le mercredi 20octobre 2021 de 13h à 14h au Parc Royal, devant la statue de Jean-Michel Folon…/…

La commémoration officielle de la Marche Blanche

J’ai lu cette phrase 3 fois ! Donc aujourd’hui nous sommes le 20 octobre, je n’irai pas à Bruxelles à la commémoration (officielle) d’une marche qui était tout sauf officielle où le premier ministre Alexander De Croo et sa Majesté la reine seront présents ! Ce soir je serai devant la télé à partir de 20h45, je regarderai la Juventus de Turin en ligue des Champions. Depuis petit je suis supporter de la Juventus, ça tombe bien : il n’y a rien d’intéressant sur les chaines de tv belge ce mercredi 20 octobre. »