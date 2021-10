Radars tronçons: fin de la tolérance sur sept autoroutes, voici lesquelles

Attention ce sera automatiquement l’amende si vous roulez à 129 km/h ou plus sur certains tronçons de l’E42, de l’E19, de l’A54 et de l’E411. Voici lesquels

« Entre 2016 et 2019, le nombre de tués sur les autoroutes belges avait diminué de 113 à 100. Il y avait eu une forte augmentation en 2019, principalement en Wallonie où l’on était passé de 51 à 68. Les chiffres étaient restés stables en Flandre : 50 contre 49 auparavant. C’est pour cette raison que cinq des sept que nous avons choisis se trouvent en Wallonie », explique le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

À partir d’aujourd’hui, en collaboration avec la police fédérale de la route, la Justice démarre sept projets pilotes. L’objectif est de mesurer si la police et le parquet peuvent faire face un afflux plus important de dossiers si aucune marge de tolérance ou de quota n’est appliqué. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a visité l’un des projets pilotes à Nivelles. Alors qu’auparavant sur ce tronçon de route, on n’était flashé qu’à partir d’une vitesse de 141 km/h, ou 147 km/h au compteur de votre véhicule, il n’y a désormais plus de marge de tolérance supplémentaire. Dès lors, tout conducteur roulant à plus de 129 km/h à ces endroits recevra une amende.

Sur la base d’un monitoring effectué sur ce tronçon entre le 1er septembre et le 30 septembre 2021 en direction de Nivelles, 483 conducteurs ont été flashés à 141 km/h ou plus, et 2.822 conducteurs à 129 km/h ou plus. « Sans marges de tolérance supplémentaires, nous flashons donc plus de cinq fois plus de conducteurs en excès de vitesse par mois. Deux projets pilotes sont lancés en Flandre, où les radars tronçons seront actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l’instant, les caméras ne sont actives que la moitié du temps, elles sont éteintes une semaine sur deux », précise le ministre de la Justice.

Voici la localisation des projets pilotes :

E42 Fleurus – Jemeppe-s-Sambre dans la direction de Namur

A7/E19 Seneffe – La Louvière dans la direction de Mons

A16/E42 Bernissart – Péruwelz dans la direction de Tournai

A54/E420 Charleroi – Pont-à-Celles dans la direction de Nivelles

E411 Assesse – La Bruyère dans la direction de Bruxelles