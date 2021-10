Un jeune cambrioleur arrêté à Forest écope de 20 mois de prison

Un jeune homme, poursuivi pour plusieurs cambriolages et tentatives de cambriolage, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 20 mois d’emprisonnement. Le prévenu a affirmé qu’il avait 16 ans, mais selon le parquet, une scintigraphie osseuse a montré qu’il était bel et bien majeur.

Le jeune homme a été interpellé à Forest, en région bruxelloise, dans la nuit du 3 au 4 février, après avoir été repéré par un SDF, qui a appelé la police. Accompagné d’un complice, le prévenu avait tenté d’enfoncer la porte d’entrée d’un fleuriste. Son compère a réussi à prendre la fuite.

Le jeune homme était en possession d’un téléphone portable volé plus tôt dans la nuit et d’un marteau brise-vitres, qui avait servi lors d’une tentative de cambriolage dans un magasin de produits de beauté à Drogenbos, en Brabant flamand. Cette même nuit, une pizzeria de Drogenbos avait également été cambriolée et le jeune homme apparaissait sur les images des caméras de surveillance du restaurant.

« Mon client reconnaît les faits et les regrette », a déclaré la défense. « Nous plaidons pour une peine de prison avec sursis. »

Le tribunal n’a pas suivi l’argumentation de la défense et a prononcé une peine de prison effective de 20 mois.