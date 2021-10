L’antenne de vaccination démarre fort à Saint-Josse

L’antenne communale de vaccination a ouvert ses portes aujourd’hui à la Salle Sapiens.

Elle est accessible à la population jusqu’au 24 décembre afin de poursuivre la campagne de vaccination au niveau local.

« En une seule journée, nous avons eu la démonstration de toute l’utilité de cette antenne communale de vaccination. Près de 170 doses administrées mais également un accompagnement pour lutter contre la fracture numérique puisque nous avons imprimé plus de 500 Covid Safe Tickets et installé plus de 200 applications sur GSM », se félicite le bourgmestre Emir Kir.

Pour rappel, cette antenne sera ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 12h à 19h et se situe à la Salle Sapiens (rue du Mérinos, 1).

Elle est accessible gratuitement et sans rendez-vous à la population pour le vaccin Pfizer. Le Vacci-Bus sera quant à lui uniquement présent lors du marché hebdomadaire du jeudi à Saint-Josse.