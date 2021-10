BNXT League: Jean-Marc Jaumin est le nouveau coach du Phoenix Brussels

Les dirigeants bruxellois ont officialisé mardi matin l’arrivée de Jean-Marc Jaumin sur le banc du Phoenix Brussels, en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, en remplacement de Ian Hanavan, démis de ses fonctions lundi.

Un jour après l’éviction de son coach, le Phoenix Brussels présente déjà son remplaçant : Jean-Marc Jaumin. Bruxellois de naissance, il a connu une carrière de joueur qui l’a fait passer, notamment, par Malaga, le Real Madrid, Gran Canaria, Ostende ou encore Mons-Hainaut. Coach depuis quelques années maintenant, il s’est notamment occupé d’Ostende et d’Alost en Belgique, mais également de Lugano et de Genève en Suisse ainsi que de Den Bosch, aux Pays-Bas. « Jean-Marc Jaumin se dit impatient de travailler une équipe avec autant de talents et de jeunes bruxellois », expliquent les dirigeants du club au travers d’un communiqué.

Vendredi, il officiera pour la première fois sur le banc du Phoenix Brussels en déplacement à Limburg United. Les Bruxellois sont actuellement derniers au classement avec une victoire pour trois défaites.