L’ULB prend deux mesures après les dérives à caractère sexuel d’un cercle estudiantin

Deux mesures ont été prises lors d’une réunion, qui se tenait lundi en fin de matinée, entre le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’ULB, Alain Levêque, et des étudiants qui ont été surpris nus en train de mimer, jeudi, en plein campus, des actes sexuels.

Les étudiants concernés sont en fait des « comitards », indique Ophélie Boffa, responsable du service communication de l’université. Il s’agit donc d’étudiants plus âgés faisant partie de cercles folkloriques et portant la toge.

La première mesure, qui est collective, interdit toute activité qui amène de la nudité lors des activités estudiantines, explique-t-elle. La seconde, individuelle, concerne les trois étudiants incriminés. « Ceux-ci ont reçu un avertissement et, s’ils récidivent, ils devront passer devant la commission disciplinaire », poursuit Mme Boffa.

Outre les décisions des autorités, l’ensemble des cercles estudiantins de l’ULB s’est engagé à étendre la charte éthique, en vigueur depuis 2020, à tous les étudiants et non plus seulement aux bleus et bleuettes comme c’était le cas jusqu’ici. Les comitards devront donc aussi s’y plier lors de leurs activités folkloriques. Établie entre les cercles étudiants et les universités et hautes écoles, cette charte vise entre autres à respecter l’intégrité physique et morale et à interdire les propos racistes, l’alcool à profusion et les chants sexistes.

Directement après les faits, l’ULB avait décidé de suspendre les activités du cercle estudiantin concerné.