Une antenne de vaccination jusqu’à la fin de l’année à Saint-Josse

La vaccination se poursuit à Saint-Josse avec la mise en place d’une antenne vaccination jusqu’à la fin de l’année.

Concrètement, cette antenne sera ouverte les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 12h à 19h et se situe à la Salle Sapiens (rue du Mérinos, 1).

Elle est accessible gratuitement et sans rendez-vous à la population depuis aujourd’hui jusqu’au 24 décembre pour le vaccin Pfizer. Le Vacci-Bus sera quant à lui uniquement présent lors du marché hebdomadaire du jeudi à Saint-Josse.

« Le succès du Vacci-Bus a été constant à Saint-Josse et nous avons même dû demander du personnel supplémentaire à la Cocom pour gérer le flux de personnes venues se faire vacciner la semaine dernière. Avec l’arrivée progressive du froid, nous avons cherché une solution avec la Cocom pour maintenir un dispositif de vaccination adapté aux conditions météorologiques. Cette antenne Salle Sapiens est donc l’une des solutions trouvées et nous continuerons à assurer la visibilité de la campagne de vaccination pour attirer le plus de monde possible », déclare le bourgmestre Emir Kir.

Pour rappel, le Vacci-Bus assurait en moyenne 650 doses de vaccin du laboratoire Pfizer par semaine.