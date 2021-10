Bruxelles: B-architecten et Osar construiront le bâtiment central de la police

Les Bourgmestres de Bruxelles et d’Ixelles ont annoncé la désignation des bureaux l’architecture « B-architecten » et « OSAR » pour la construction du futur bâtiment De Ligne.

Un commissariat central ultra-moderne prendra ses quartiers dans le bâtiment De Ligne, anciennement occupé par la banque Dexia. Ce sont les bureaux d’architectures « B-architecten » et « OSAR » qui ont été désignés pour réaliser ce projet ambitieux. Dernièrement, ils ont supervisé la rénovation de l’ancienne gare de Laeken en un lieu culturel.

B-architecten

« La zone de police Bruxelles-Ixelles est la plus grande du pays en termes de territoire. des milliers de policiers y travaillent chaque jour. Ce projet vise la construction d’un commissariat central ultra-moderne, bien équipé et à proximité immédiate du centre-ville. En plus d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos policiers, l’infrastructure est aussi pensée pour que les citoyens soient mieux reçus, ce qui est un enjeu tout aussi essentiel que la modernisation des infrastructures », explique Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

B-architecten

Le projet s’inscrit dans une démarche durable selon le concept de performance « Trias Energetica » (limitation de la demande énergétique, utilisation maximale des sources d’énergie renouvelable ou résiduelle et mise en place de système énergétique à haut rendement). « Cela se traduit concrètement par une série d’infrastructures telles que chauffage par pompe à chaleur air‐eau réversible, panneaux photovoltaïques, récupération de l’eau de pluie, etc. Comme vous le savez la Ville s’emploie vigoureusement à lutter contre les biens inoccupés et à ne laisser aucun bâtiment vide. En attendant que les travaux débutent, en 2023, nous en profitons donc pour accueillir temporairement l’ASBL culturelle « Arty-Farty » dans le bâtiment », précise Lydia Mutyebele Ngoi (PS), échevine du Patrimoine Public et de la Régie foncière.

B-architecten

152 millions d’euros

« Dans un contexte d’augmentation exponentielle des missions de notre police, vitales pour assurer notre vivre-ensemble, on ne peut que se réjouir que notre zone de police dispose d’un quartier général moderne et sécurisé, tout en favorisant un accueil adapté à toutes et à tous. Situé à un emplacement stratégique de par sa centralité, le bâtiment De Ligne sera rénové suivant des critères écologiques ambitieux sans déroger au bien-être du personnel, il sera à la hauteur des défis qui se présentent aux femmes et aux hommes qui veillent à notre sécurité », se réjouit Christos Doulkeridis (Ecolo), bourgmestre d’Ixelles.

B-architecten

« En choisissant un projet qui réaffecte et rénove l’ancien immeuble de l’architecte Marcel Lambrichts, la Ville confirme son ambition de réaliser un projet-modèle durable et circulaire au centre de Bruxelles. Le cas échéant, le bâtiment triangulaire sera adapté aux besoins du nouvel utilisateur. Une nouvelle façade apportera un confort thermique ainsi que la sécurité et un nouveau look. Les trois coins auront une nouvelle identité : le premier servira d’accès au public, le second au personnel, tandis que le troisième est destiné aux interventions. De cette manière, le nouveau bâtiment De Ligne sera un lien important entre la ville haute et la ville basse, et une maison ouverte pour les citoyens et les policiers », ajoute le bureau d’architecture.

B-architecten

Actuellement, les bâtiments occupés par la police sont vieux et vétustes. Ce nouveau projet est donc attendu avec impatience. « Pouvoir disposer d’un master building centralisant la grande majorité des services tant opérationnels qu’administratifs de notre zone de police constitue une plus-value indéniable notamment en termes de maximisation des collaborations internes et, dès lors d’efficacité de nos actions. Cette centralisation aura 4 grands avantages : professionnalisation de nos missions et interventions au service du citoyen ; bien-être de notre personnel qui pourra évoluer dans un environnement professionnel sécurisé doté des technologies de pointe, rationalisation de nos ressources immobilières et matérielles ainsi qu’une diminution non négligeable de notre empreinte écologique. Nous nous réjouissons aussi de cette localisation : connue, en plein cœur de la capitale et proche des partenaires de premier plan. » conclu Michel Goovaerts, Chef de corps de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.

Au total ce ne sont pas moins 152 millions qui ont été investis dont 119 millions sont dédiés au projet. Les travaux devraient être finalisés en 2026.