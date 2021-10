Un homme blessé par balle retrouvé rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean

Dimanche soir, les services de police de la zone Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Koekelberg, Jette et Berchem-Sainte-Agathe) ont été requis rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean suite à un coup de feu. Un homme blessé par balle à la jambe a été découvert sur la voie publique. Ses jours ne sont pas en danger.

« Je peux vous confirmer qu’un homme a été blessé par balle au niveau de la jambe, dimanche soir, rue du Presbytère à Molenbeek-Saint-Jean. Ses jours ne sont pas en danger. Il présentait également des lésions à la tête et au ventre, mais il n’est pas établi que ce soit à cause de tirs. Un périmètre de sécurité a été établi, le laboratoire de la police fédérale et un expert balistique sont descendus sur place », nous indique Sarah Durant, la porte-parole du parquet de Bruxelles.

Deux jours auparavant et à deux rues de là, les services de police ont également été requis pour un coup de feu entendu rue Bonnevie. L’enquête tente de déterminer s’il y a un possible lien entre les deux affaires ou non.